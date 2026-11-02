Крошечный компьютер на ладони, который работает при температуре от −20 до +60 °C. Представлен MaxTang WCL-35

Компания MaxTang выпустила WCL-35 — одноплатный компьютер формата 146 × 102 мм. Устройство построено на базе процессора Intel Core 3 304 и ориентировано на применение во встраиваемой электронике. Конструкция предусматривает слот DDR5 SO-DIMM для оперативной памяти, разъём M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x2 и интерфейс SATA, подключаемый гибким кабелем.

Для расширения возможностей предусмотрены ещё 2 разъёма M.2: один предназначен для беспроводного сетевого адаптера, другой — для модема сотовой связи. Набор внешних интерфейсов включает 2 порта USB 3.2, 6 USB 2.0, пару HDMI 2.0, разъём eDP/LVDS и 2 сетевых порта Gigabit Ethernet с разъёмами RJ-45. Также доступны 6 последовательных COM-портов и 8-битный интерфейс GPIO, позволяющий подключать различные периферийные устройства и управляющие модули.

Источник изображения: ithome // MaxTang

Плата поддерживает широкий диапазон входного постоянного напряжения, что упрощает её интеграцию в специализированное оборудование. Заявленный температурный диапазон эксплуатации составляет от −20 до +60 °C.