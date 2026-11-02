Непотопляемый смартфон с защитой IP69, живучим аккумулятором на 8000 мА•ч и картами microSD до 2 ТБ. Представлен Vivo Y32 5G ⁠ 1

Компания Vivo официально представила смартфон Y32 5G, сделав ставку на автономность и повышенную прочность корпуса.

Устройство оснащено 6,87-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 кд/м². В основе новинки лежит 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 4 Gen 2, дополненная 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 128 ГБ. Предусмотрен слот microSD для карт памяти до 2 ТБ и возможность расширения оперативной памяти ещё на 6 ГБ за счёт виртуальной.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Главная особенность модели — аккумулятор ёмкостью 8000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт и обратной зарядки на 7,5 Вт. Производитель утверждает, что после 1500 циклов зарядки батарея сохраняет более 80% первоначальной ёмкости. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнена вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком, фронтальная — 8 Мп. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16, оснащён стереодинамиками, NFC, боковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Vivo Y32 5G получил защиту от воды и пыли по IP68 и IP69, а также сертификаты MIL-STD-810H и SGS с оценкой устойчивости к падениям в 5 звёзд. Устройство будет доступно в чёрном и золотистом цветах, пока заявлена только конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость и дата начала продаж производителем ещё не объявлены.