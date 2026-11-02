Хакеры атаковали iPhone депутатов Бундестага и членов правительства Германии

В Германии сообщили о целенаправленной кибератаке с использованием коммерческого шпионского программного обеспечения. Под угрозой оказались смартфоны нескольких депутатов Бундестага и представителей федерального правительства. Министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер подтвердил эту информацию в эфире ARD, сославшись на уведомления Apple о возможной компрометации отдельных устройств.

По данным Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), предупреждения от Apple начали поступать владельцам iPhone 29 октября 2026 года. Компания сообщила о попытках атаковать устройства с помощью так называемого наёмного шпионского ПО — Mercenary Spyware. Ведомство оперативно связалось с потенциальными жертвами и рекомендовало им исходить из того, что смартфоны могли быть взломаны. При этом подтверждения успешного проникновения на устройства пока нет. Apple характеризует подобные уведомления как надёжный признак целенаправленной атаки, однако конкретные обстоятельства инцидента остаются неизвестными.

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Ситуацию могут обсудить на цифровом саммите правительства Германии в Берлине, где представители властей, IT-компаний и эксперты рассматривают вопросы развития и рисков искусственного интеллекта. Шпионские программы способны незаметно собирать информацию с устройства и передавать её третьим лицам. В некоторых случаях для заражения не требуется даже участие владельца смартфона.

Кто стоит за атакой на немецких политиков и удалось ли злоумышленникам получить доступ к данным, пока не сообщается.