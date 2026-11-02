Новые российские спутники определяют координаты с точностью до нескольких сантиметров

Компания «Космическая связь» успешно испытала систему высокоточного определения местоположения сельскохозяйственной техники на базе спутников ГЛОНАСС. Разработка позволяет определять координаты с точностью до нескольких сантиметров.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин в интервью ТАСС. По его словам, технология уже готова к коммерческому применению, однако для широкого распространения сервиса необходимо увеличить доступные спутниковые ресурсы.

Следующий этап развития проекта может быть связан с запуском новых аппаратов. В 2030 году «Космическая связь» намерена вывести на орбиту несколько спутников, один из которых получит расширенную полезную нагрузку с несколькими транспондерами. Волин считает, что такое оборудование позволит обеспечить работу системы высокоточного позиционирования и создать условия для её масштабирования.

Совместный проект ГП КС и ГЛОНАСС по внедрению этой технологии для сельхозтехники был представлен ещё в 2023 году. В его основе лежит сервис ГЛОНАСС, позволяющий определять координаты объектов на всей территории России с дециметровой точностью без развёртывания локальной наземной инфраструктуры. Новые спутниковые ресурсы должны повысить точность позиционирования и обеспечить возможность более широкого использования технологии в сельском хозяйстве.