Samsung выпускает важное обновление One UI 9 для Galaxy S25 FE

Смартфон получил Exynos 2400, экран AMOLED на 120 Гц и аккумулятор на 4900 мА•ч

Samsung сегодня, 2 ноября, выпустит в Южной Корее очередное обновление программного обеспечения для Galaxy S25 FE.

По информации инсайдера Таруна Ватса, прошивка имеет номер S731NKSUACZJC. Предполагается, что пакет включает второй октябрьский или ноябрьский патч безопасности Android, однако точное содержание обновления пока не раскрывается. Ожидаемое обновление должно дополнительно повысить защищённость устройства.

Samsung выпускает важное обновление One UI 9 для Galaxy S25 FE
Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Galaxy S25 FE оснащён 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит 4-нм однокристальная система Exynos 2400, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4900 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Устройство весит 190 г при толщине корпуса 7,4 мм. Смартфон также поддерживает функции Galaxy AI и защищён от воды и пыли по IP68. 

Мобильные телефоныSamsungИсточники:tarunvats33

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