iPhone 18 Pro набрали миллион продаж всего за одну неделю — и всего лишь в одной стране ⁠ 4

Продажи смартфонов серии iPhone 18 Pro превысили 6 млн экземпляров в одном только Китае. По данным RDObservation, к концу 43-й недели 2026 года (25 октября) в КНР было реализовано около 6,02 млн устройств серии iPhone 18.

Неделей ранее продажи оценивались в 4,96 млн экземпляров. Таким образом, за период с 19 по 25 октября серия прибавила примерно 1,06 млн проданных смартфонов.

В линейку входят iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, представленные 10 сентября на осенней презентации Apple. В Китае стартовые цены составили 10 000 и 11 000 юаней соответственно ($1500 и 1650).

Обе модели получили SoC A20 Pro — по данным Apple, новая SoC обеспечивает рекордные для iPhone производительность и энергоэффективность. Также смартфоны получили улучшенные камеры.