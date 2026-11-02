Первый смартфон Huawei Starlight получит широкий экран с соотношением 16:9,5 как у Pura X View

Новинка получит широкоформатную панель диагональю 6,39 дюйма

По данным инсайдера Digital Chat Station, Huawei разрабатывает смартфон под новым брендом Starlight.

Одной из главных особенностей устройства станет широкоформатный экран 16:9,5, аналогичный установленному в модели Pura X View. Диагональ панели составит 6,39 дюйма, разрешение — 1,5K, а соотношение сторон позволит комфортнее смотреть видео и пользоваться социальными сетями. Дисплей будет плоским.

Первый смартфон Huawei Starlight получит широкий экран с соотношением 16:9,5 как у Pura X View
Источник изображения: huaweicentral // Huawei

В отличие от более дорогих решений, здесь применят матрицу LTPS, а не LTPO. Поэтому рассчитывать на адаптивное изменение частоты обновления не стоит. При этом производитель, как утверждает источник, добьётся почти безрамочного оформления: ширина рамки со всех четырёх сторон составит всего 1,05 мм. Ещё одной приметой дизайна станет фиолетовая кнопка питания, тогда как внешний вид блока основной камеры пока не раскрывается.

По предварительным данным, смартфоны Starlight могут продаваться исключительно через интернет-магазины и ориентироваться прежде всего на молодую аудиторию в Китае. Запуск отдельного бренда позволит компании расширить ассортимент и предложить более доступные устройства, однако цены и сроки выхода пока неизвестны.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:huaweicentral

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