Samsung делает ставку на новый форм-фактор: Galaxy Z Fold8 Wide выпустят большим тиражом, чем Fold8 Ultra и Flip8

По данным источников в цепочке поставок, Samsung пересмотрела планы по выпуску следующего поколения складных смартфонов Galaxy Z. Главной моделью линейки станет Galaxy Z Fold8 Wide, для которого запланировано производство около 2,8 млн дисплейных панелей.

Это значительно больше, чем для стандартной модели, которая, как ожидается, будет переименована в Galaxy Z Fold8 Ultra. Для нее предусмотрен выпуск около 2 млн панелей. Для раскладушки Galaxy Z Flip8 планируется произвести около 1,5 млн дисплеев.

Сообщается, что ранее Samsung собиралась выпускать Fold8 Ultra и Fold8 Wide примерно равными тиражами в первые три месяца после запуска. Однако теперь компания решила сделать основную ставку именно на версию Wide.

Изображение Samsung/DCS

Ожидается, что смартфон получит 7,6-дюймовый внутренний экран 4:3 и 5,5-дюймовый внешний экран 16:10, аккумулятор 4800 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, 10-мегапиксельную фронтальную и две основные камеры по 50 Мп.