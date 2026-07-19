One UI 9 на базе Android 17 приходит на всё больше смартфонов Samsung: свежее обновление выйдет для бюджетного Galaxy A34

Samsung приступила к внутреннему тестированию оболочки One UI 9 для смартфона Galaxy A34. Об этом сообщил инсайдер Tarun Vats, обнаруживший первую тестовую сборку на сервере компании.

Для модели Galaxy A34 (SM-A346E) появилась прошивка с номером сборки A346EXXUFGZG8/A346EODMFGZG8/A346EXXUFGZG8. Это свидетельствует о том, что Samsung официально начала подготовку новой версии программного обеспечения для международной версии устройства.

Появление первых тестовых сборок обычно означает, что запуск публичной бета-версии совсем близко. Официальные сроки выхода One UI 9 для Galaxy A34 компания Samsung пока не объявляла.

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One UI 9 получит не только визуальные улучшения интерфейса, но и новые функции на базе ИИ, а также расширенные настройки безопасности. Основной акцент делается на оптимизации работы складных экранов и более гибком управлении многозадачностью.

Ранее сообщалось, что компания Samsung проводит внутреннее тестирование One UI 9.0 на этих устройствах Galaxy.