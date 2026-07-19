Самая большая батарея в истории производителя. Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max превзошёл ожидания — более 3 млн активаций за 3 месяца

Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max с емким аккумулятором на 8500 мАч и привлекательной ценой вышел на рынок весной и быстро стал популярным.

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max оказался значительно популярнее ожиданий. По его данным, спустя чуть более трех месяцев после начала продаж количество активированных устройств превысило 3,1 млн.

При этом он добавил, что Huawei уже готовит к выпуску новую модель линейки Enjoy, однако подробности о ней пока не раскрываются.

Фото huaweicentral

На этапе предварительных продаж серия Huawei Enjoy 90 пользовалась высоким спросом. При этом модель Enjoy 90 Pro Max установила рекорд продаж в онлайн-продажах в ценовом диапазоне 1000-2000 юаней.

Продажи серии составили 150 000 смартфонов в первый же день. Это данные только по Китаю, где продаются новинки.