Netflix уже использовала ИИ в 300 фильмах и сериалах: технология помогает удешевить и ускорить производство

Компания заявила, что искусственный интеллект применяется на всех этапах создания фильмов и сериалов — от разработки идеи до финального монтажа.

Netflix сообщила, что с начала 2026 года генеративный искусственный интеллект был задействован примерно в 300 проектах сервиса. Об этом компания рассказала в отчете по итогам второго квартала.

По словам Netflix, технологии ИИ используются практически на всех этапах производства — при разработке концепции, создании предварительной визуализации, в процессе постобработки и подготовки контента к выпуску. Искусственный интеллект помогает создавать сложные сцены, включая массовые эпизоды, батальные сражения и другие визуальные эффекты.

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В качестве примеров компания привела индийский спортивный сериал Glory, бразильский мини-сериал Brasil 70: A Saga do Tri и документальный проект The American Experiment, посвященный истории США. В этих проектах ИИ использовался для создания масштабных сцен, которые были бы значительно дороже при традиционном производстве.