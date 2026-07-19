Asus представила компактную док-станцию с 11 портами, поддержкой трех мониторов и зарядкой 100 Вт

Новинка Adol HC112 весит всего 81 грамм, поддерживает передачу данных на скорости до 10 Гбит/с и вывод изображения вплоть до 8K.

Asus представила док-станцию Adol HC112, которая объединяет 11 интерфейсов в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Устройство имеет размеры 116 х 48 х 15 мм и весит всего 81 г, а его стоимость в Китае составляет 329 юаней (около 46 долларов). На старте продаж действует специальная цена — 299 юаней (около 42 долларов).

Док-станция оснащена выходами HDMI и DisplayPort 1.4 и позволяет одновременно подключить до трех внешних мониторов на совместимых устройствах. Поддерживается вывод изображения с разрешением до 8K при 30 Гц через DisplayPort, до 4K при 120 Гц через HDMI и до Full HD при 240 Гц для игровых дисплеев.

Изображение Asus/gizmochina

Для подключения периферии предусмотрены три порта USB-A 3.2 и один USB-C 3.2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Также имеются гигабитный Ethernet, считыватели карт памяти SD и microSD с возможностью одновременной работы и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.