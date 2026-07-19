Умные колонки — уже немодно. Представлен пушистый ИИ-питомец с OLED-глазами iMoochi, который распознает эмоции и запоминает хозяина

Робот iMoochi не просто отвечает на команды, а ведет себя как домашний питомец, реагируя на прикосновения, голос и настроение пользователя.

Nubia начала продажи в Китае робота-компаньона iMoochi, впервые показанного компанией ZTE на выставке MWC 2026. Новинка стоит от 1699 юаней (около 250 долларов), а версия с зарядной станцией в виде облака оценена в 1778 юаней (около 262 долларов).

В отличие от обычных умных колонок, iMoochi создан для эмоционального общения. Корпус покрыт мягким приятным на ощупь материалом, а вместо глаз используются два OLED-дисплея, способные отображать различные эмоции. Встроенные моторы позволяют роботу кивать, качать головой и вилять хвостом, делая его поведение более «живым».

Робот оснащен пятью сенсорными датчиками, шестикоординатным датчиком движения и несколькими микрофонами, которые определяют направление голоса. Искусственный интеллект анализирует не только содержание разговора, но и эмоциональную окраску речи, распознает владельца по голосу и постепенно формирует историю общения.

Изображение Nubia/gizmochina

Разработчики отказались от реалистичного человеческого голоса, чтобы избежать эффекта «зловещей долины». Вместо этого iMoochi общается с помощью специально созданного набора звуков, напоминающих мурлыканье, смех и другие «питомческие» реакции. Робот также самостоятельно зевает, реагирует на температуру окружающей среды и может предлагать пользователю поиграть.