Мотор «Нивы» ушёл на пенсию: с конвейера сошла последняя Niva Legend 1,7-литровым двигателем

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что с конвейера сошёл последний экземпляр Lada Niva Legend с двигателем объёмом 1,7 литра. В компании отмечают, что этот двигатель ведёт свою родословную от первых классических моделей, теперь он отправился на заслуженную пенсию.

Фото: Юрий Зубко

Теперь Niva Legend получит новый мотор объёмом 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнем газораспределительного механизма. Эта модернизация станет третьей и самой масштабной за всю историю Niva. На днях мы писали о том, что АвтоВАЗ представил новые 1,6- и 1,8-литровые двигатели.