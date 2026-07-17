Мотор «Нивы» ушёл на пенсию: с конвейера сошла последняя Niva Legend 1,7-литровым двигателем
Следующие модели получат новый 1,8-литровый мотор
В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что с конвейера сошёл последний экземпляр Lada Niva Legend с двигателем объёмом 1,7 литра. В компании отмечают, что этот двигатель ведёт свою родословную от первых классических моделей, теперь он отправился на заслуженную пенсию.
Теперь Niva Legend получит новый мотор объёмом 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнем газораспределительного механизма. Эта модернизация станет третьей и самой масштабной за всю историю Niva. На днях мы писали о том, что АвтоВАЗ представил новые 1,6- и 1,8-литровые двигатели.
Производство обновлённой Niva Legend должно стартовать на днях — 20 июля 2026 года. Об этом сообщал глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме ПМЭФ-2026 в начале июня.
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