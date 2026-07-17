Huawei и Baidu создают первый в Китае открытый стандарт для оптических соединений ИИ-серверов

Huawei, Baidu и ещё почти два десятка китайских компаний и организаций объявили о запуске первой в стране инициативы NPO MSA (Multi-Source Agreement) — открытого отраслевого соглашения, которое определит единые технические требования к технологии Near-Packaged Optics (NPO). Новый стандарт должен стать основой для следующего поколения высокоскоростных оптических соединений, используемых в ИИ-кластерах и современных центрах обработки данных.

Технология Near-Packaged Optics предполагает перенос оптического модуля максимально близко к вычислительному или сетевому чипу на печатной плате. В отличие от традиционных съёмных оптических модулей это существенно сокращает длину электрических соединений, снижая энергопотребление и потери сигнала. При этом, в отличие от полностью интегрированной архитектуры Co-Packaged Optics (CPO), оптический модуль и сам процессор остаются отдельными устройствами, что упрощает обслуживание, замену компонентов и использование оборудования разных производителей.

Фото: Huawei

По данным TrendForce, интерес к NPO быстро растёт из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру для обучения и работы больших языковых моделей. Alibaba и Tencent уже называют эту архитектуру одним из приоритетных направлений развития и продвигают её стандартизацию через Open Data Center Committee (ODCC). Аналогичные открытые инициативы развивают Meta* и Microsoft, а Amazon сотрудничает со STMicroelectronics в разработке собственных решений на базе NPO.

Huawei заявляет, что запуск первого китайского отраслевого соглашения NPO MSA должен ускорить разработку критически важных технологий высокоскоростных оптических соединений, создать открытую систему стандартизации и подготовить почву для массового внедрения таких решений. Согласно дорожной карте проекта, первая версия технической спецификации будет опубликована в третьем квартале 2026 года, после чего участники проведут совместную адаптацию оборудования и комплексные испытания. К первой половине 2027 года консорциум рассчитывает расширить число участников и перейти к широкому коммерческому внедрению технологии.

Появление собственной системы открытых стандартов для NPO стало очередным шагом Китая к формированию независимой экосистемы компонентов для высокопроизводительных вычислений. По мере роста вычислительных кластеров для искусственного интеллекта именно сети с высокой пропускной способностью, низкими задержками и умеренным энергопотреблением становятся одним из ключевых элементов современной ИИ-инфраструктуры.