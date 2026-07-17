NASA приступило к сборке ракеты SLS для пилотируемой миссии Artemis III

Инженеры NASA начали сборку ракеты Space Launch System (SLS) для пилотируемой миссии Artemis III. Менее чем через 3 месяца после успешного возвращения экипажа Artemis II в Космическом центре имени Кеннеди стартовала сборка двух твердотопливных ускорителей ракеты, а параллельно продолжается подготовка центральной ступени SLS и корабля Orion.

В июле инженеры приступили к установке первых сегментов левого твердотопливного ускорителя в здании вертикальной сборки (Vehicle Assembly Building, VAB). Остальные элементы прибыли в июне по железной дороге и сейчас проходят проверку, обработку и нанесение защитных покрытий. После этого их последовательно доставят в VAB и установят на мобильную стартовую платформу, модернизированную после подготовки миссии Artemis II.

Одновременно продолжается сборка центральной ступени ракеты. Ещё в мае специалисты состыковали основной бак с двигательным отсеком, а в июне в VAB доставили первые два двигателя RS-25. После прибытия ещё двух двигателей их установят на ступень, завершив её сборку перед интеграцией с остальными элементами ракеты и последующими испытаниями.

Фото: NASA / Frank Michaux

Подготовка идёт и в Центре управления запуском имени Рокко Петроне. С мая команды ежемесячно проводят полномасштабные тренировки предстартового отсчёта, отрабатывая заправку ракеты компонентами топлива и заключительные 10 минут перед стартом. Такие репетиции позволят уточнить процедуры до начала реальной подготовки к запуску.

В соседнем корпусе Operations and Checkout Building специалисты завершили установку теплозащитного экрана пилотируемого корабля Orion. Он состоит из 186 блоков абляционного материала Avcoat, каждый из которых проходит отдельную проверку. Конструкцию теплозащиты доработали после детального анализа поведения экрана во время беспилотной миссии Artemis I, чтобы обеспечить более равномерные свойства материала по всей поверхности.

Кроме того, сервисный модуль Orion прошёл акустические испытания, имитирующие нагрузки при запуске. Во время базовых тестов аппарат окружают мощными акустическими установками, а его реакцию фиксируют с помощью микрофонов, тензометрических датчиков и акселерометров. После установки теплозащиты специалисты приступают к объединению пилотируемого и сервисного модулей корабля.