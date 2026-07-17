Представлен первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8%

Geely официально представила свою интеллектуальную электрическую приводную систему Thunder 16-в-1, разработанную дочерней компанией Geely Holding Group, InfiMotion. По данным Geely, система достигает комплексной эффективности или КПД 93,8%, что является рекордным показателем для отрасли.

Система Thunder обеспечивает сверхвысокую степень интеграции за счет объединения 12 аппаратных функций, включая двигатель, контроллер двигателя, редуктор, DCDC, бортовой компьютер, блок распределения питания, HBMS, LBMS, VCU, TMS, активное управление предварительной зарядкой и шлюз домена питания, а также четырех программных возможностей: интеллектуальное управление энергопотреблением, интеллектуальное управление зарядкой, интеллектуальное управление движением и интеллектуальное управление состоянием оборудования. Такая интеграция исключает более 180 избыточных компонентов и приводит к удельной мощности 11,8 кВт/кг (15,8 л.с./кг).

Фото Geely

Система использует корпус из магниевого сплава и интегрированную конструкцию двигателя, редуктора и монтажных кронштейнов. Масса системы составляет 75 кг – на 15% меньше, чем у большинства аналогичных изделий в отрасли – а также позволяет сократить количество высоковольтной проводки на 30% и низковольтной – на 15%. Благодаря вертикальной высоте менее 325 мм, компактная конструкция освобождает примерно 28 литров дополнительного пространства в багажнике автомобиля.

Система, основанная на высоковольтной платформе 800 В, использует технологию One-Chip, которая сокращает задержку управления со средних 40 мс до 2 мс, повышая скорость отклика. В недавних испытаниях автомобиль, оснащенный этой системой привода, достиг рекордного энергопотребления в 8,2 кВт·ч/100 км. Хотя это были специфические условия испытаний, система поддерживает энергопотребление по циклу CLTC всего 10,7 кВт·ч/100 км.

Фото Geely

Эффективность системы повышается за счет алгоритмов на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу в условиях низких температур и высоких скоростей. При -18 °С система может аккумулировать тепловую энергию, эквивалентную примерно 7 кВт·ч, что позволяет снизить потребление энергии на отопление салона более чем на 40%.