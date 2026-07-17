Инвестиции в космические компании достигли рекордных $67,7 млрд за 6 месяцев, спутниковый сектор уже побил годовой максимум

За 1-е полугодие 2026 года спутниковые компании привлекли $8,1 млрд, а общий объём инвестиций в космическую отрасль превысил результат всего 2025 года

Инвестиции в спутниковые компании за 1-е полугодие 2026 года достигли $8,1 млрд, что уже превысило любой годовой результат, ранее зафиксированный аналитической компанией Space Capital. Общий объём инвестиций в космическую отрасль за этот же период вырос до рекордных $67,7 млрд, превзойдя показатели всего 2025 года.

Крупнейшей сделкой в спутниковом сегменте стал раунд серии F финской компании Iceye на $1,2 млрд. Оператор радиолокационных спутников направит средства на расширение производства аппаратов на фоне высокого спроса, в том числе со стороны стран НАТО.

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Наибольший объём финансирования пришёлся на категорию «инфраструктура», в которую Space Capital включает разработку, производство, запуск и эксплуатацию космических аппаратов. За квартал компании этого сегмента привлекли рекордные $20,7 млрд. Более половины этой суммы обеспечил раунд серии B на $12 млрд для стартапа Prometheus, основанного Джеффом Безосом. Компания разрабатывает модели искусственного интеллекта для автоматизации инженерного проектирования и производства.

Space Capital выделила для таких проектов новую категорию Launch+, объединяющую компании, работающие в сфере запусков и одновременно развивающие другие космические направления. В качестве примера аналитики приводят Blue Origin, которая помимо ракет рассматривает проекты орбитальных дата-центров как возможное решение проблемы нехватки вычислительных мощностей для ИИ на Земле.

Отдельно в отчёте отмечается IPO SpaceX, состоявшееся в июне. По оценке Space Capital, размещение принесло $85,7 млрд при рыночной оценке компании около $1,8 трлн и стало крупнейшим событием по выходу венчурной компании на биржу. Всего во 2-м квартале объём сделок по выходу инвесторов из космических компаний достиг $90,4 млрд, включая майское IPO компании HawkEye 360.