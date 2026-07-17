Банки США зафиксировали рекордные комиссии на фоне ИИ-бумa: инвестиции в инфраструктуру ускоряются

Крупнейшие банки США сообщили о рекордном росте доходов от инвестиционного банкинга на фоне масштабного притока капитала в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Goldman Sachs во 2-м квартале 2026 года получил $3,4 млрд комиссионных от инвестиционного банкинга — на 55% больше, чем годом ранее, и это стало максимальным результатом в истории банка.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал текущий период «суперциклом капитальных расходов на ИИ». По его словам, спрос на финансирование растёт во всех регионах и отраслях, а компании ищут средства для строительства вычислительной инфраструктуры, необходимой для развития искусственного интеллекта.

Внутри показателей Goldman Sachs особенно быстро выросли операции с ценными бумагами. Доходы от размещения акций увеличились на 130%, до $985 млн, а от размещения долговых инструментов — на 75%, до рекордных $1,03 млрд. Аналогичный спрос привёл 8 банков к участию в кредитовании SoftBank для сделки на $40 млрд, связанной с OpenAI.

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Рост наблюдается и у других крупнейших банков Уолл-стрит. JPMorgan получил $3,3 млрд комиссий от инвестиционного банкинга, что на 30% больше показателя годичной давности и является максимальным результатом с 2021 года. Morgan Stanley увеличил этот показатель на 58%, до $2,44 млрд, Bank of America — на 50%, до $2,14 млрд.

Глава Morgan Stanley Тед Пик оценил текущий этап как начало масштабного инвестиционного цикла. По данным исследований банка, расходы на строительство дата-центров могут составить около $850 млрд в 2026 году, вырасти до $1,3 трлн в 2027 году и достичь $1,5 трлн в 2028 году. При этом Пик отметил, что цикл находится только на ранней стадии и его дальнейшее развитие остаётся неопределённым.

Руководители банков связывают рост активности не только с ИИ-компаниями напрямую, но и со всей инфраструктурой вокруг них: энергоснабжением, памятью, вычислительными мощностями и строительством дата-центров. Глава Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что ИИ стал центральной темой переговоров с клиентами, а спрос растёт во всех сегментах цепочки — от технологий до энергетики.

При этом банки начинают осторожнее относиться к отдельным проектам. Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум сообщил, что банк отказался от некоторых сделок в сфере дата-центров из-за вопросов к доступности электроэнергии и будущим арендаторам таких объектов. Ни один из крупнейших банков пока не раскрыл точный объём кредитования ИИ-инфраструктуры.

Общий чистый доход 5 крупнейших банков США во 2-м квартале составил около $49 млрд, что примерно на 39% больше, чем годом ранее. Однако рост был связан в основном с размещением капитала и выпуском ценных бумаг, тогда как традиционный консультационный бизнес рос значительно медленнее.