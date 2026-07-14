АвтоВАЗ представил новые двигатели на 1,6 и 1,8 л

Их начнут использовать на Lada Azimut, а затем — на Vesta и Iskra

АвтоВАЗ вскоре запустит в серию двигатели нового поколения объёмом 1,6 и 1,8 л. Новые моторы начнут использовать уже в сентябре текущего года на кроссовере Lada Azimut, а к октябрю-ноябрю они появятся на моделях Lada Vesta и Iskra. Об этом рассказал на технической презентации обновлённого внедорожника Lada Niva Legend директор по продукту АвтоВАЗа Леонид Орлов.

Фото: Кирилл Сазонов

Новый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. теперь развивает 154 Нм момента, тогда как раньше эти параметры составляли 106 л.с. и 148 Нм соответственно. Старшая модель объёмом 1,8 л обладает мощностью 135 л.с. и 175 Нм момента против 122 л.с. и 170 Нм ранее. Представитель АвтоВАЗа отметил, что Lada Vesta и Iskra сохранят и изначальные версии моторов — это 1,6-литровый на 106 л.с. у Vesta и 1,6-литровый на 90 л.с. у Iskra.

Также автопроизводитель рассказал, что ключевым новшеством 1,6-литрового мотора стала ранее не применявшаяся на вазовских моторах такого объёма система изменения фаз газораспределения на впуске. Она призвана сделать мотор эластичнее на низких и средних оборотах, а также снизить расход бензина. В 1,8-литровом агрегате были доработаны блок цилиндров, коленвал, поршневая группа и система охлаждения. Также мотор оснащён регуляторами фаз ГРМ на впуске и выпуске.