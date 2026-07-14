Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S

Компания Huawei представила для международного рынка беспроводные наушники FreeClip 2 S — обновленную версию модели FreeClip 2, ранее дебютировавшую в Китае под названием FreeClip 2 Collector's Edition.

Фото iXBT.com Фото iXBT.com

Модель обзавелась новым зарядным футляром: он получил почти сферическую форму, увеличенные размеры и, по данным компании, на 20% больше внутреннего пространства. Помимо наушников, в нем можно хранить небольшие аксессуары или украшения. Конструкция и дизайн самих FreeClip 2 S также была доработана по сравнению с прошлым поколением.

Фото iXBT.com Фото iXBT.com

Основные технические характеристики самих наушников остались прежними. Модель оснащена 10,8-мм динамиками с двойной диафрагмой, поддерживает адаптивную регулировку громкости, улучшение передачи голоса, систему шумоподавления при звонках с тремя микрофонами, а также защиту от воды и пыли (IP57). Наушники автоматически определяют, в каком ухе находятся, и переключают аудиоканалы. Поддерживаются жесты касания и управление движениями головы.