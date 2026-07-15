Крошечный компьютер массой менее 400 г на Intel Core Ultra 7 256V с Thunderbolt 4, 16 ГБ LPDDR5x, SSD на 1 ТБ и двумя Ethernet. Представлен Machenike Mini II

Компания Machenike начала продажи мини-ПК Mini II на базе процессора Intel Core Ultra 7 256V. Новинка уже доступна в Китае по цене 4999 юаней (около 735 долларов).

В стандартную конфигурацию входят 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель M.2 2280 объемом 1 ТБ. Корпус выполнен в белом цвете и имеет размеры 127 х 130 х 47 мм при массе всего 398 г. В комплект входит крепление VESA для установки компьютера на монитор или стену.

Фото Machenike/ithome

На передней панели расположены два порта USB-A и один Thunderbolt 4. Сзади находятся еще два USB-A, видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также два гигабитных порта Ethernet RJ45.