Мини-ПК с AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и Wi-Fi 7. Представлен Minisforum AI X1 Pro

Мини-ПК получил два порта USB4, OCuLink, два 2,5-гигабитных Ethernet и три слота для SSD

Компания Minisforum расширила линейку мини-ПК AI X1 Pro, представив новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

В Китае новинка предлагается по стартовой цене 7289 юаней (около 1070 долларов), после завершения акции стоимость составит 7889 юаней (около 1170 долларов).

Мини-ПК выполнен в компактном корпусе размером 195 х 195 х 47,5 мм со встроенным блоком питания. Для модернизации предусмотрены два слота SO-DIMM для оперативной памяти и три разъема M.2 PCIe 4.0 для установки SSD (два с поддержкой PCIe 4.0 x4 и один PCIe 4.0 x1).

Фото Minisforum/ithome

Устройство поддерживает современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор интерфейсов включает два порта USB4 со скоростью до 40 Гбит/с (по одному спереди и сзади), два сетевых порта Ethernet 2,5 Гбит/с, разъем OCuLink PCIe 4.0 x4 для подключения внешней видеокарты или высокоскоростных накопителей, а также слот для карт памяти SD.