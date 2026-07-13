Не просто чайник: представлена чайная станция Xiaomi

Xiaomi представила на платформе Youpin новое устройство для кухни — Mijia Smart Tea Bar Pro. Краудфандинговая кампания стартует 20 июля, а цена новинки составит 1099 юаней (около 150 долларов).
Устройство выполнено в фирменном белом стиле Mijia и оснащено 2,8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем. Управлять им можно как через экран, так и голосовыми командами с помощью ассистента Xiao Ai.
Главной особенностью Mijia Smart Tea Bar Pro стала двухзонная система подачи воды. Один контур предназначен для мгновенного нагрева и выдачи горячей воды, второй — для автоматического заваривания чая. Станция оснащена встроенным резервуаром объемом 5,5 литра, поддерживает пять температурных режимов и четыре варианта объема порции.
По данным Xiaomi, вода доводится до кипения всего за 15 секунд, а горячая вода начинает подаваться уже через три секунды после выбора режима. В комплект входят чайник объемом 1,2 литра и отдельный чайник для совместного чаепития. Также предусмотрен встроенный модуль стерилизации и вместительный отсек для хранения чашек и аксессуаров объемом до 10 литров.
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