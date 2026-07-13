Новейший фотопринтер Xiaomi с анимированными снимками дешевле $100. Представлен Mijia Desktop Photo Printer 2

Теперь с 4-цветной печатью, AR-фото и Bluetooth 5.2

Xiaomi начала краудфандинговую кампанию настольного фотопринтера Mijia Desktop Photo Printer 2 на платформе Youpin. Стоимость устройства составляет 699 юаней (около 95 долларов), а наборы фирменной фотобумаги форматов 4 и 6 дюймов предлагаются по цене 69,2 юаня.

Новинка стала развитием модели Mijia Desktop Photo Printer 1S. Главным изменением стал переход на четырехцветную сублимационную печать: помимо стандартных цветов теперь используется дополнительный черный слой (K), что должно повысить глубину оттенков и детализацию изображений.

Изображение Xiaomi/ithome

Принтер поддерживает печать на двусторонней фотобумаге формата 4 дюйма, а также ламинирование с различными вариантами текстуры защитного покрытия. Вместо Wi-Fi 2,4 ГГц устройство теперь использует Bluetooth 5.2 для подключения к смартфонам.