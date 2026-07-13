Создатели классических внешних аккумуляторов Xiaomi приготовили новую автомобильную зарядку Cuktech

Она выйдет 16 июля

Корпуса, системы питания и охлаждения

Компания Cuktech официально анонсировала в Weibo новый продукт, презентация которого состоится 16 июля.

Хотя в официальном описании не указана категория продукта, судя по внешнему виду и форме на рекламных изображениях, легко предположить, что это беспроводное автомобильное зарядное устройство.

Компания Cuktech пока не опубликовала технические характеристики и цену.

Фото Cuktech/ithome

Cuktech — это бренд потребительской электроники из экосистемы Xiaomi, специализирующийся на портативных источниках питания. Команда бренда состоит из бывших инженеров компании ZMI (создателя классических внешних аккумуляторов Xiaomi).

Новейший фотопринтер Xiaomi с анимированными снимками дешевле $100. Представлен Mijia Desktop Photo Printer 2 ТВ-блицкриг по-китайски: Samsung, Sony, Philips и Sharp сильно сдали позиции, а Hisense, TCL, Xiaomi и другие заняли более 95% рынка в Китае