Создатели классических внешних аккумуляторов Xiaomi приготовили новую автомобильную зарядку Cuktech

Компания Cuktech официально анонсировала в Weibo новый продукт, презентация которого состоится 16 июля.
Хотя в официальном описании не указана категория продукта, судя по внешнему виду и форме на рекламных изображениях, легко предположить, что это беспроводное автомобильное зарядное устройство.
Компания Cuktech пока не опубликовала технические характеристики и цену.
Cuktech — это бренд потребительской электроники из экосистемы Xiaomi, специализирующийся на портативных источниках питания. Команда бренда состоит из бывших инженеров компании ZMI (создателя классических внешних аккумуляторов Xiaomi).
Комментарии