NASA выбрало 7 компаний для разработки новых марсоходов

Программа STRIDE получит до $17 млн на создание роботизированных систем, которые помогут исследовать труднодоступные районы Марса

NASA выбрало семь компаний для разработки новых технологий передвижения по поверхности Марса в рамках программы Science Transport and Robotic Innovation for Deployment and Exploration (STRIDE). Проекты должны помочь создать будущие коммерческие роботизированные системы, способные перемещаться дальше и работать в сложных районах Красной планеты.

Общий потенциальный объём финансирования по контрактам STRIDE составляет около $17 млн. Работы по выбранным проектам планируется начать осенью 2026 года. NASA рассчитывает с их помощью развить технологии, которые позволят будущим миссиям исследовать участки Марса, недоступные для современных аппаратов.

В рамках STRIDE будут создаваться новые системы мобильности роботов — от платформ передвижения до технологий управления и эксплуатации в условиях марсианской поверхности. Такие разработки должны помочь увеличить дальность перемещений аппаратов и расширить возможности научных исследований.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Контракты получили семь компаний: AeroVironment из Арлингтона, штат Вирджиния; Astrobotic из Питтсбурга, штат Пенсильвания; Venturi Astrolab (Astrolab) из Хоторна, штат Калифорния; Ground Control Robotics из Атланты, штат Джорджия; Honeybee Robotics из Лонгмонта, штат Колорадо; Intuitive Machines из Хьюстона, штат Техас; и MEI Technologies из Уэбстера, штат Техас.

Программа STRIDE является частью подхода NASA к развитию коммерческих партнёрств в области исследования Марса. Агентство планирует с помощью проектов определить, какие возможности необходимы будущим роботизированным системам и какие технологические ограничения требуется устранить перед их применением на поверхности планеты.