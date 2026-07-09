Firefly Aerospace построит корпус для марсианских вертолётов NASA

Компания Firefly Aerospace получила субконтракт NASA на $13 млн от Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) для создания, испытаний и поставки аэродинамического корпуса марсианской миссии SkyFall. Запуск миссии запланирован на конец 2028 года.
SkyFall под управлением JPL должна доставить к Марсу три марсианских вертолёта, созданных на основе опыта миссии Ingenuity. Аппараты будут проводить научные наблюдения, выполнять воздушное картографирование подповерхностных структур и искать потенциальные залежи ресурсов, включая водяной лёд.
Firefly разработает корпус аппарата в своей новой лаборатории Gloworks, а производство проведёт на предприятии Rocket Ranch в городе Бриггс, штат Техас. Конструкция будет включать 2 основные части — задний защитный экран и теплозащитный экран, которые должны выдержать запуск, полёт к Марсу и прохождение атмосферы планеты при посадке.
При создании корпуса компания использует технологии углепластиковых композитов, разработанные для других космических проектов Firefly: лунного посадочного аппарата Blue Ghost, орбитального аппарата Elytra и ракет Alpha и Eclipse. Эти материалы позволяют создавать лёгкие конструкции с высокой прочностью.
После изготовления Firefly проведёт серию проверок прочности и тестов для подтверждения готовности к полёту. Затем корпус будет передан JPL, где пройдёт дополнительные экологические испытания перед интеграцией с марсианскими вертолётами SkyFall и системой их доставки.
В рамках миссии вертолёты будут высвобождены необычным способом — во время снижения посадочной капсулы с помощью манёвра SkyFall Maneuver. Такой подход позволяет отказаться от отдельной посадочной платформы: капсула выпустит три аппарата в атмосфере, после чего они самостоятельно достигнут поверхности Марса и начнут полёты.
Марсианские вертолёты SkyFall будут получать изображения поверхности высокого разрешения и данные радара, способного изучать подповерхностные структуры. Эти сведения помогут изучить особенности района посадки, процессы формирования марсианского рельефа и определить возможные места расположения водяного льда.
Firefly связывает новый контракт с опытом лунной миссии Blue Ghost, которая стала первым успешным коммерческим проектом компании по посадке на Луну. Полученные при разработке лунных аппаратов технологии и производственные процессы компания планирует применять для будущих миссий к Луне и Марсу.
Параллельно Firefly расширяет производство космических аппаратов: компания удвоила площадь своих объектов в центральном Техасе и увеличила чистую сборочную зону для выпуска нескольких лунных посадочных аппаратов и орбитальных платформ в год. Кроме SkyFall, Firefly участвует ещё в нескольких проектах NASA, включая 4 будущие лунные миссии по программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и проект MoonFall, в рамках которого аппарат Elytra доставит 4 дрона к южному полюсу Луны.
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