Firefly Aerospace построит корпус для марсианских вертолётов NASA

Компания получила контракт JPL на $13 млн для создания защитного аэродинамического корпуса миссии SkyFall, которая отправит три вертолёта на Марс в 2028 году

Компания Firefly Aerospace получила субконтракт NASA на $13 млн от Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) для создания, испытаний и поставки аэродинамического корпуса марсианской миссии SkyFall. Запуск миссии запланирован на конец 2028 года.

SkyFall под управлением JPL должна доставить к Марсу три марсианских вертолёта, созданных на основе опыта миссии Ingenuity. Аппараты будут проводить научные наблюдения, выполнять воздушное картографирование подповерхностных структур и искать потенциальные залежи ресурсов, включая водяной лёд.

Firefly разработает корпус аппарата в своей новой лаборатории Gloworks, а производство проведёт на предприятии Rocket Ranch в городе Бриггс, штат Техас. Конструкция будет включать 2 основные части — задний защитный экран и теплозащитный экран, которые должны выдержать запуск, полёт к Марсу и прохождение атмосферы планеты при посадке.

При создании корпуса компания использует технологии углепластиковых композитов, разработанные для других космических проектов Firefly: лунного посадочного аппарата Blue Ghost, орбитального аппарата Elytra и ракет Alpha и Eclipse. Эти материалы позволяют создавать лёгкие конструкции с высокой прочностью.

После изготовления Firefly проведёт серию проверок прочности и тестов для подтверждения готовности к полёту. Затем корпус будет передан JPL, где пройдёт дополнительные экологические испытания перед интеграцией с марсианскими вертолётами SkyFall и системой их доставки.

Источник: Firefly Aerospace

В рамках миссии вертолёты будут высвобождены необычным способом — во время снижения посадочной капсулы с помощью манёвра SkyFall Maneuver. Такой подход позволяет отказаться от отдельной посадочной платформы: капсула выпустит три аппарата в атмосфере, после чего они самостоятельно достигнут поверхности Марса и начнут полёты.

Марсианские вертолёты SkyFall будут получать изображения поверхности высокого разрешения и данные радара, способного изучать подповерхностные структуры. Эти сведения помогут изучить особенности района посадки, процессы формирования марсианского рельефа и определить возможные места расположения водяного льда.

Firefly связывает новый контракт с опытом лунной миссии Blue Ghost, которая стала первым успешным коммерческим проектом компании по посадке на Луну. Полученные при разработке лунных аппаратов технологии и производственные процессы компания планирует применять для будущих миссий к Луне и Марсу.