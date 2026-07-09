Blue Origin впервые привлекает внешние инвестиции, оценив компанию в $130 млрд

Компания Blue Origin Джеффа Безоса впервые решила привлечь деньги сторонних инвесторов, отказавшись полностью полагаться на личное финансирование основателя Amazon. Космическая компания планирует получить около $10 млрд при оценке в $130 млрд, сообщает DealBook.

По данным издания, сам Безос вложит в раунд около $2 млрд, ещё $4 млрд предоставит глобальная инвестиционная компания Coatue Management. Оставшуюся сумму предполагается привлечь от инвесторов. Ранее Безос финансировал Blue Origin в основном за счёт продажи собственных акций Amazon.

«Другой способ взглянуть на это заключается в том, что Джефф Безос больше не хочет вкладывать в компанию только свои деньги», — заявил аналитик Morningstar Николас Оуэнс (Nicolas Owens), который анализирует SpaceX. По его словам, Безос мог ориентироваться на интерес институциональных инвесторов к SpaceX и решил привлечь аналогичный капитал для развития Blue Origin.

С 2008 года федеральное правительство США выплатило SpaceX около $15,7 млрд по государственным контрактам, тогда как Blue Origin получила около $2,9 млрд. При этом при выполнении всех опций NASA потенциальная стоимость контрактов Blue Origin может вырасти почти до $30 млрд против примерно $27,6 млрд у SpaceX.

Фото: Blue Origin

NASA также стремится иметь несколько поставщиков космических услуг. После выбора лунного посадочного аппарата SpaceX на базе Starship агентство в 2023 году заключило с Blue Origin контракт Artemis стоимостью $3,4 млрд на разработку второго пилотируемого лунного посадочного модуля, чтобы увеличить конкуренцию и снизить зависимость от одного подрядчика.

Конкуренция компаний распространяется и на спутниковые системы. Сеть Amazon Leo (ранее Project Kuiper) должна стать конкурентом Starlink компании SpaceX, однако пока значительно уступает ей по масштабу: у SpaceX на орбите находится более 10 000 спутников, тогда как Amazon сообщала о более чем 375 запущенных спутниках Leo к началу июля 2026 года.

Одним из главных проектов Blue Origin остаётся тяжёлая многоразовая ракета New Glenn, которая должна конкурировать с ракетами SpaceX и использоваться, в том числе, для вывода спутников Amazon. Однако 28 мая испытательный аппарат New Glenn был уничтожен при аварии. Компания заявила, что всё ещё планирует вернуть ракету к полётам в этом году.