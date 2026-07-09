Ростех представил беспилотники «Сатурн» для мониторинга и доставки

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» впервые презентовал линейку беспилотников «Сатурн». Дроны были представлены на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани. Линейка включает универсальный беспилотник «Сатурн-30» и малый дрон с оптико-электронной системой «Сатурн-10».

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии»

Беспилотники оснащены системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта, они сконструированы из отечественных компонентов. Оба беспилотника оборудованы электрическими двигателями и могут использоваться для широкого спектра гражданских практических задач — от мониторинга территорий и доставки грузов до проведения поисково-спасательных работ, рассказали в Ростехе.

«Сатурн-30» массой 30 кг может находиться в воздухе до часа, способен развивать скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту до 3 тыс. метров. Он может быть задействован для мониторинга и доставки грузов массой до 7 кг. «Сатурн-10» обладает массой 10 кг и продолжительностью полета до 30 минут, его можно использовать для мониторинга и поиска.