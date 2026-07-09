Xbox Game Pass не достиг цели Microsoft: вместо 77 млн подписчиков сервис получил около 30 млн

Игровой сервис Xbox Game Pass оказался значительно ниже целей, которые Microsoft ставила перед ним несколько лет назад. По данным Bloomberg, руководство Xbox рассчитывало получить 77 млн подписчиков к концу 2026 финансового года, однако сейчас число пользователей сервиса составляет около 30 млн — менее половины от запланированного показателя.

Ситуация выглядит особенно заметно на фоне предыдущих результатов: сейчас у Game Pass почти на 4 млн подписчиков меньше, чем в 2024 году, когда Microsoft в последний раз публично раскрывала данные о сервисе. Это указывает на замедление роста. Бывшие сотрудники Xbox сообщили изданию, что внутри компании уже возникали опасения: число подписчиков могло достичь своего максимума.

Microsoft пыталась изменить стратегию монетизации сервиса. В октябре компания повысила стоимость тарифа Game Pass Ultimate примерно на 50%, однако в апреле снизила цену до $23 в месяц. Компания рассчитывала, что более дорогой уровень подписки поможет укрепить экосистему Xbox и со временем увеличить продажи игр.

Источник: Varun Mirchandani / Digital Trends

Одним из спорных решений стало добавление новых игр серии Call of Duty в Game Pass в день релиза. По данным Bloomberg, часть сотрудников Xbox опасалась, что такой подход может снизить продажи игр по полной цене, поскольку Call of Duty на протяжении многих лет оставалась одной из самых успешных игровых франшиз с точки зрения продаж.

Эти опасения частично подтвердились после выхода Call of Duty: Black Ops 6. Несмотря на то что Microsoft владеет издателем Activision Blizzard, около 82% продаж игры пришлось на PlayStation. Результат показал, что стратегия подписки не обеспечила Xbox ожидаемого преимущества даже после одной из крупнейших сделок в истории игровой индустрии.

При этом Microsoft не отказывается от Game Pass. Сервис продолжает оставаться важной частью стратегии компании, однако замедление роста подписчиков после крупных приобретений и выпуска игр в день релиза заставляет Xbox пересматривать подход к развитию игрового бизнеса.