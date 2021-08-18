А есть ли смысл в переходе на память DDR5? Сравнение DDR5-4800 и DDR4-3200 говорит не в пользу нового стандарта

Процессоры Intel Alder Lake (Intel Core 12) поддерживают память обоих стандартов, DDR4 и DDR5, что позволяет сравнить их производительность. Собственно, источник так и поступил: сравнил результаты тестов памяти Kingston DDR4-3200 и Micron DDR5-4800, которая использовалась с процессорами Core i9-12900 и i9-12900K. Все данные сведены в таблицу ниже, результаты DDR5 выделены жирным.

Как видно, в однопоточном тесте результаты DDR4 и DDR5 практически одинаковы. В многопоточном тесте DDR4 обходит DDR5 в тестах чтения и записи примерно на 20%, но в смешанном тесте вперед выходит уже DDR5, пускай и ненамного. Зато DDR5 обеспечивает ощутимо меньшую задержку доступа к данным: 87 мс против 136 мс.

Источник отмечает, что ввиду того, что Alder Lake не финализированы, на основе этих данных пока нельзя делать окончательные выводы, однако, судя по всему, память DDR5-4800 будет обеспечивать примерно ту же производительность, что и нынешние популярные комплекты DDR4. Большую производительность можно ожидать от DDR5-6400 и, в перспективе, от DDR5-8400, однако эти комплекты будут существенно дороже. Пока же можно говорить, что переход с DDR4 на DDR5 не обеспечит сколь-либо ощутимого преимущества.