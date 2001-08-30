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    30 августа 2001

    ECS и SiS: чипсет SiS730 не работает с 133 МГц FSB:

    20:43

    Iomega Peerless – в России:

    19:44

    PowerMizer: новая энергосберегающая технология от NVIDIA:

    19:27

    Первые EUV фотошаблоны от Motorola:

    19:10

    Advanced DRAM Technology намерена добиться благосклонности JEDEC:

    18:35

    IDF: беспроводные продукты от Intel:

    17:55

    AMD: коррективы на третий финансовый квартал:

    17:42

    Nokia 3395:

    17:34

    GPRS телефоны от GVC:

    13:19

    SOHO-RAID A100 от Expert Electronic:

    12:38

    VIA KT266A: неужто на следующей неделе?:

    12:05

    ATI поддержала 3GIO:

    11:53

    IDF: выпуск процессоров Intel Foster отложен на три месяца:

    11:32

    IDF: Intel Xscale уже в кремнии:

    11:10

    IDF: об интегрированной графике от Intel:

    10:57

    Intel: уточнения о сроках выпуска Brookdale:

    10:33

    Matsushita Electric: TFT LCD для ПК больше не будет:

    03:39

    AMD Athlon MP и AMD760 сертифицированы Linux-индустрией:

    03:26

    Titanium - новое семейство чипов от NVIDIA?:

    01:33

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