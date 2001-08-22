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    22 августа 2001

    ICIS-LOR, TICE: DRAM. Немного статистики:

    23:17

    HyperTransport в чипсетах от ALi:

    23:05

    Цифровые камеры Sony DSC-P3 и Sony DSC-P5:

    19:04

    DVD+RW: скоро от Ricoh и Philips:

    18:37

    Intel Rex умер...:

    18:11

    i850 плата P4T-E от ASUS:

    10:53

    GeForce2 МХ400/200 карты 3D Blaster от Creative в продаже:

    09:44

    Новый вариант Elsa GeForce3:

    09:30

    Самый миниатюрный сублимационный принтер от Sony:

    09:19

    HandSpring снижает цены:

    02:37

    Apple - никакого железа в Париже:

    02:36

    С рынком цифровых камер все в порядке:

    02:35

    3G модем от LG:

    02:30

    5-мегапиксельная DSC-F707 от Sony:

    02:28

    Сублимационник NX-800M от Fujifilm:

    02:04

    Дебют i845 платы EP-4B2A от EPoX:

    01:46

    Creative: очередной прорыв. Акустический:

    01:17

    ELSA GeForce2 Ultra... от Chaintech?:

    00:32

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