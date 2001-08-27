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    27 августа 2001

    AOpen начала поставки i845 плат:

    23:41

    Intel: новые процессоры, новые цены!:

    17:28

    Microsoft: выпуск X-Box в Японии отложен до февраля:

    16:58

    1U сервер PowerEdge 1550 от Dell:

    16:18

    1,9 ГГц и 2,0 ГГц Pentium 4 - уже в японской рознице:

    15:46

    DDR чипсет ALADDiN-P4 от ALi:

    15:16

    MOBILITY RADEON 7500 – новый графический чип от ATi:

    15:03

    Линейка материнских плат AM33 от DFI на чипсете KLE133:

    13:30

    Новая Web-камера от Creative:

    12:36

    IFA 2001: DVD+RW привод Philips DVDR1000:

    12:30

    i845 платы от ABIT:

    12:28

    IFA 2001: цифровой видеомагнитофон от Panasonic:

    12:22

    AMD Hammer: ждем MPF2001:

    03:08

    IBM: разработан первый чип-молекула:

    02:40

    CD-RW привод PCRW2010 от Philips:

    02:03

    Philips и Kodak воскрешают стандарт Picture CD:

    01:52

    Необычный TFT LCD монитор от Solarism:

    01:44

    Hercules: выпуск Radeon 8500 карт пока не планируется:

    01:34

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