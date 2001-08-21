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    21 августа 2001

    Пополнение в линейке ноутбуков NEC LaVie:

    17:08

    Бывает и такое...:

    16:37

    Hitachi прекращает производство ЭЛТ, но не мониторов!:

    16:27

    Линейка 24х CD-RW приводов от Sony:

    15:53

    Пингвин въезжает в американские школы:

    15:50

    Titan 2 Ultra SE от OCZ Technology:

    14:43

    Игры все же влияют на развитие мозга:

    14:39

    OmniVision и TI: CMOS камера и IEEE1394 – в одном чипе:

    12:16

    Очередное снижение цен на DDR SDRAM от Crucial:

    11:44

    Производители прикидывают реальный спрос на Intel P4:

    11:39

    GPS карта CF Type II от Seiko Epson:

    11:37

    Новые сканеры от NEC:

    10:18

    Palm поддерживает Bluetooth. Пока...:

    10:14

    Первая 200 мм фабрика в Китае:

    00:24

    iBook по-японски:

    00:21

    RF Micro поставляет RF-чипы Ericsson?:

    00:18

    Начались поставки самого мощного PowerMac G4 QuickSilver:

    00:17

    Ericsson A2638sc появился в Азии:

    00:04

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