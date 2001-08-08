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    8 августа 2001

    Matrox G450 выбрана Fujitsu PC:

    22:55

    SiS: сроки выпуска чипсетов сдвигаются:

    22:22

    SmartView GeForce2 MX200 от Asmart:

    22:04

    Наследник RioVolt?:

    21:47

    256 Мбит RDRAM чипы от Samsung, 0,15 мкм техпроцесс:

    21:30

    Toshiba и DRAM: стратегическая рокировка:

    15:25

    SiS получила лицензию на процессорное ядро ARM:

    15:11

    i845: процесс пошел:

    15:03

    Samsung наращивает темпы выпуска плазменных панелей:

    13:57

    Cisco сообщила об $1 млрд убытков в 2001 финансовом году:

    13:44

    Ленточные накопители с интерфейсом FireWire от LaCie:

    13:31

    Новости об ATi R200 (Radeon 2):

    13:05

    Новая SDRAM технология от Hitachi:

    11:50

    DRAM: ICIS-LOR, TICE, немного статистики:

    11:21

    Sanyo приценивается к Daewoo Electronics:

    10:35

    Колонки Monsoon MH-502 от Sonigistix:

    03:47

    Новые SO-DIMM PC100/PC133 модули памяти от Kingston:

    03:32

    Внешний 100 Гб винчестер KanguruPortable:

    03:31

    512 Мб Compact Flash от Lexar Media:

    03:30

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