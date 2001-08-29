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    29 августа 2001

    IDF: анонсирована спецификация Serial-ATA 1.0:

    23:53

    1,2 ГГц Celeron с 0,13 мкм техпроцессом – к дню выпуска Windows XP:

    23:41

    CD Car Stereo c 10 Гб винчестером от Pioneer:

    23:24

    Mitsubishi Electric представила 0,15 мкм DRAM:

    23:05

    ICIS-LOR, TICE: DRAM. Немного статистики:

    22:49

    IDF: картинки с выставки:

    16:37

    Новые PDA от Hewlett Packard и Microsoft Pocket PC 2002:

    15:15

    Windows XP сдана в производство:

    14:33

    IDF: Foster & McKinley:

    13:51

    IDF: о Banias:

    12:53

    IDF: Jackson Technology = Hyper-Threading:

    11:33

    IDF 2001: 3,5 ГГц Pentium – в следующем году:

    10:52

    Sony Ericsson Mobile Communications: ждем 1 октября:

    10:21

    Новая версия PartitionMagic: уже под Windows XP:

    10:08

    Следующий Palm: какой он?:

    09:44

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