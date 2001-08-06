  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 августа 2001

    SiS315 будет производиться по 0,15 мкм техпроцессу:

    23:44

    Samsung: SRAM с 0,08 мкм нормами – к 2003:

    22:54

    Чипсеты под P4 с опережением графика:

    22:40

    128 Мб SD флэш-карты от Toshiba:

    22:13

    24X FireWire привод CD-RW от CenDyne:

    22:03

    Портативный DVD плеер от Matsushita:

    21:58

    Maxtor начала поставки 40 Гб внешних USB 2.0 винчестеров:

    17:17

    Принтер Persona C11 от Fargo Electronics:

    16:55

    Samsung начала производство 0,13 мкм SRAM:

    16:16

    Canon остановила свой выбор на фториде кальция:

    15:58

    Комбо USB 2.0/IEEE 1394 карта от Avlab:

    12:44

    1U модуль RAID 0 + 1 от ISPro:

    12:30

    Карта SmartView SiS305 от Asmart:

    11:46

    GPS ресивер форм-фактора CF+ от I-O DATA:

    10:08

    Вариации на тему MP3 от Sony:

    01:31

    Первый Bluetooth-принтер от Hewlett Packard:

    01:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018