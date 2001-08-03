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    3 августа 2001

    Образцы AMD K8 Hammer SOI?:

    17:42

    Очередное снижение цен на память от Crucial:

    16:35

    IBM: "Война LTO и SDLT только разгорается":

    16:14

    Недорогая Gigabit Ethernet PCI карта от Accton:

    15:58

    Fujitsu: FRAM уже в кремнии:

    15:08

    Новая технология Multi-Level-R от TDK:

    14:42

    А ваш ПК "зеленый"?:

    14:15

    UDMA 133: Intel сказала "нет"!:

    13:50

    Brookdale: сравнительная таблица:

    13:27

    Новая DV камера Canon Optura100 MC:

    12:44

    Сюрприз рынка чипов: Азия передвинула Америку на второе место:

    12:40

    Производительный копир imageRUNNER 6000 от Canon:

    12:32

    2 Гб модули SDRAM от Simple Tech:

    10:30

    Плата NB72-SC на i845 от DFI:

    10:06

    Samsung Memory Stick:

    09:45

    Чипсеты от Intel: планы на 2001 - 2003:

    09:09

    Новые мониторы от IIYAMA:

    08:33

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