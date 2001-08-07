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    7 августа 2001

    FRAM с интегрированным таймером от Ramtron:

    23:42

    Новые DVD-R диски и 6,3 Тб DVD-R библиотека от Pioneer:

    23:22

    DDR333: чипсеты будут, а что с памятью?:

    22:46

    Клон Shuttle AK31 от Zpcom:

    21:06

    Titan 2 MX400SE от OCZ Technology:

    20:58

    15-дюймовый TFT LCD монитор TA-1502 от Twinhead:

    20:47

    Второе поколение DVD носителей от Memorex:

    20:35

    UMAX возвращается на рынок ПК:

    20:22

    128 Мб памяти для Compaq IPAQ:

    19:24

    Результаты тестирования Matrox G550:

    14:59

    Накопители ZIV – в России:

    13:33

    Серия Fujitsu PC LifeBook E пополнилась моделями на Pentium III-M:

    13:18

    "Корпоративный Napster" от Microsoft: слово в хранении данных:

    12:54

    Досталось и Philips с ASML...:

    12:33

    Intel снижает цены, Wall Street лихорадит...:

    12:21

    Supermicro не будет выпускать платы под Athlon MP:

    09:55

    Первая цифровая камера от Minox:

    09:40

    Panyu – новый брэнд на рынке материнских плат:

    08:57

    Maxtor, финансовые результаты за квартал:

    08:46

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