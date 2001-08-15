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    15 августа 2001

    LG Electronics увеличивает объемы выпуска LCD мониторов:

    23:48

    2 ГГц процессор Pentium 4 – 27 августа:

    22:47

    DFI вернулась на рынок видеокарт. Благодаря ATi:

    22:32

    Nanya добавляет обороты:

    22:03

    Mitsubishi продаст ирландскую фабрику тайваньцам:

    15:22

    Cуперкомпьютер от IBM для моделирования ядерного оружия:

    15:15

    Sony CLIE- самый "живучий" PDA!:

    13:34

    ICIS-LOR, TICE: DRAM, немного статистики:

    13:01

    Новые камеры и бумага от Kodak:

    12:38

    AMD снимает с производства low-end модели процессоров:

    12:13

    Новые TFT LCD мониторы от Compaq:

    12:09

    Elitegroup покупает Alpha-Top и становится производителем iBooks:

    10:53

    NVIDIA: рекордные финансовые показатели:

    10:27

    Pioneer и JVC уходят с рынка мобильной связи:

    10:11

    Microsoft Office Keyboard:

    09:52

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