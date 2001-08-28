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    28 августа 2001

    VIA: планы выпуска чипсетов на 2001/2002. Дополнение:

    23:43

    IDF: I/O стандарт PCI 3GIO, вехи:

    23:11

    Низкопрофильная DRAM от Infineon:

    22:34

    Новый стандарт 1394b: первые реальные чипы:

    22:31

    AMD, обновленные цены на процессоры:

    13:07

    SAN для SUN: первые двухгигабитные FC-адаптеры формата Compaсt PCI:

    12:19

    Материнская плата на чипсете ALi ALADDiN-P4 (M1671):

    12:14

    VisionTek и его версия NVIDIA Personal Cinema:

    11:25

    U.S.Robotics представила локализованный Courier V.Everything Corporate:

    10:57

    DuraStor – новая линейка RAID подсистем от Adaptec:

    04:04

    Компактный 18,1-дюймовый TFT LCD монитор от LG.Philips LCD:

    03:47

    Низкопрофильные модули DDR SDRAM от Hynix:

    03:21

    IFA 2001: первая цифровая камера от Grundig:

    03:12

    Материнские платы AZZA P4X2 на чипсете P4X266:

    02:48

    Портативный CD-RW USB 2.0 привод от Plextor:

    02:28

    NVIDIA Personal Cinema – интегрированное ТВ/видео/графическое решение:

    02:10

    Penguin Computing: 1U Dual AMD сервер:

    01:28

    Новый сотовый телефон от Panasonic:

    00:09

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