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    23 августа 2001

    Sound Blaster Audigy. Дополнительная информация:

    23:34

    Цифровая камера LV-20 от Casio:

    23:01

    Сроки появления DDR версии i845 сдвинуты?:

    22:59

    ATAPI/SCSI приводы DVD-R/RW от Pioneer:

    22:58

    MI-E21 Zaurus от Sharp:

    17:20

    IBM Inside:

    16:44

    VIA требует объяснений. В жесткой форме:

    16:42

    Nanya представила свою DDR333:

    16:41

    Rio One от SONICblue:

    13:42

    Intel и Compaq продвигают iPAQ:

    13:34

    Matrox начала поставки Millennium G550:

    13:06

    MSI вышла в лидеры среди тайваньских производителей видеокарт:

    13:00

    Автомобильный "многозарядный" DVD плеер от Alpine:

    12:38

    Новые телефоны от SAGEM:

    12:19

    Nokia 9210 Communicator уже говорит по-русски!:

    11:02

    DVD+RW/CD-RW привод MP5120A от Ricoh, подробности:

    10:35

    Три i845 системных платы от MSI:

    00:31

    Малогабаритный лазерный NEC MultiWriter 1100U с интерфейсом USB:

    00:30

    Новый аудио кодек AD1981 от Analog Devices:

    00:30

    Супертонкие DVD/CD-RW приводы от Toshiba:

    00:29

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