Видеоускоритель Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Gigabyte Technology (торговая марка Gigabyte) основана в 1986 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. Изначально создавалась как группа разработчиков и исследователей. В 2004 году на базе компании был образован холдинг Gigabyte, в который вошли Gigabyte Technology (разработка и производство видеокарт и материнских плат для ПК); Gigabyte Communications (производство коммуникаторов и смартфонов под маркой GSmart (с 2006 г.)); Gigazone International (корпуса, блоки питания и системы охлаждения для ПК, мониторы (торговая марка Envision)); G-Style Co (производство ноутбуков и планшетных ПК). В 2016 году компания Gigabyte образовала новый бренд Aorus, под которым теперь выпускаются практически все видеоускорители 3D-графики. Производство на Тайване и в Китае.

Устройство(а)

Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5 (GV-N1060AORUS X-6GD, P/N 4 719331 301545) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1060 (GP106) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1645—2025 (OC Mode)

1620—2000 (Gaming Mode) 1507—1860 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2250 (9000) 2000 (8000) Ширина шины обмена с памятью, бит 192 Число вычислительных блоков в GPU 10 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 1280 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 80 Число блоков растеризации (ROP) 48 Размеры, мм 280×120×60 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 117 117 В режиме 2D, Вт 27 28 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 20,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 20,0 В режиме максимального 3D, дБА 25,7 26,5 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы Нет Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 6 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 6 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Samsung (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2250 (9000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5 Nvidia GeForce GTX 1060 Вид сзади Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5 Nvidia GeForce GTX 1060

Печатная плата значительно переделана и отличается от эталонного дизайна.

Система питания имеет 7 фаз (6 для GPU и 1 для памяти), что дает возможность регулировать вольтажи с очень малым шагом для достижения максимального разгона при сохранении стабильной работоспособности и защите элементов от перегорания. Преобразователь питания управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor. Ускоритель поддерживает функцию мониторинга, за которую отвечает контроллер Holtek HT32F52241 на базе микроконтроллера ARM Cortex -M0+. Стоит упомянуть и технологию производства PCB — Ultra Durable, которая подразумевает двойные медные слои в текстолите и набор высококачественных дросселей и твердотельных конденсаторов. Все это снижает нагрев карты, а также может повысить шанс отсутствия свиста катушек при работе ускорителя.











Гибкое регулирование частот и напряжений производится с помощью фирменной утилиты Aorus Xtreme Engine, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Программа позволяет выбрать один из уже предустановленных режимов работы ускорителя в 3D: OC или Gaming. Различия между ними заключаются лишь в частотах работы. Можно создать свой собственный профиль режима работы, установив частоты и вольтажи. Утилита также позволяет выставить режим подсветки кулера, управлять кулером вручную.

У ускорителя заметно (на 10%) повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 8%-9% в зависимости от разрешения и режима работы.

Основной набор видеовыходов здесь стандартен, однако в хвостовой части карты можно увидеть 2 дополнительных выхода HDMI. К ним подключаются кабели устройств VR (виртуальной реальности), поэтому данный ускоритель полностью готов для работы совместно с очками VR (а его производительность вполне достаточна для такой работы).

Система охлаждения Главной частью кулера серии WindForce являются два массивных пластинчатых никелированных радиатора, соединенных между собой тепловыми трубками, впрессованными в основание, которые обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. У этих вентиляторов (Gigabyte называет их Stack Fan) не только особый профиль лопастей крыльчатки, но и разное направление вращения, что создает эффект «шестеренок». По словам производителя, это позволяет резко увеличить КПД охлаждения радиаторов. Следует также напомнить, что кулеры WindForce останавливают вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 50-55 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются. Кстати, индикатор на торце кулера информирует о том, вращаются ли вентиляторы.



Микросхемы памяти охлаждаются основной медной пластиной (вместе с ядром), а силовые транзисторы — отдельной пластиной, прикрученной ко второму радиатору. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), а также участвует в охлаждении, прижимаясь через термоинтерфейс к оборотной стороне PCB.



СО оснащена подсветкой, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты. Самым примечательным моментом является световая индикация остановки работы вентиляторов.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 63 градусов, что является великолепным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 38 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы так и не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 63 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1316 оборотов в минуту, шум вырастал до 25,7 дБА, так что данную СО можно считать тихой (шум минимальный).

Термоснимок



Максимальный нагрев 64 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Зафиксированная на фотографии температура меньше, так как снято с большего расстояния. Максимальный нагрев 64 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Зафиксированная на фотографии температура меньше, так как снято с большего расстояния.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс сертификат на 4-летнюю гарантию.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1060 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 06 Aorus GeForce GTX 1060 (6 ГБ), 1645—2025/9000 2900 1568 18 500 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000 2800 1474 19 000 08 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2680 1072 25 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2670 1302 20 500 10 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2670 1580 16 900 11 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2560 1463 17 500 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2390 1406 17 000 13 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2270 1297 17 500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышенные частоты работы увеличили производительность ускорителя Gigabyte в среднем на 9%, и он занял первое место в группе.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 02 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1580 2670 16 900 03 Aorus GeForce GTX 1060 (6 ГБ), 1645—2025/9000 1568 2900 18 500 06 RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000 1474 2800 19 000 07 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 1463 2560 17 500 11 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 1406 2390 17 000 14 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1302 2670 20 500 15 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1297 2270 17 500 24 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 1072 2680 25 000

Комментарий к Рейтингам полезности

У ускорителя повышенные частоты работы ядра (они, кстати, подняты не так сильно, как у предыдущего варианта Gigabyte — Xtreme Gaming), но повышенные частоты работы памяти (с 2000 до 2250 МГц) оправдали себя лишь в высоких разрешениях. При этом на момент написания материала стоимость рассматриваемой карты была явно завышена относительно среднестатистического GTX 1060 6 ГБ, потому ей пришлось удовольствоваться вторым местом в этом рейтинге в своей группе. Впрочем, на момент публикации материала сложилась столь специфическая ситуация с доступностью и ценами ускорителей хотя бы среднего уровня, что наши рассуждения и рейтинг полезности смело можно откладывать в ящик до лучших времен.

Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ) — прекрасный вариант очень популярного ускорителя среднебюджетного сегмента, демонстрирующий производительность в среднем на 9% выше, чем референсный GTX 1060 6 ГБ. Карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку на кулере, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. Наши рейтинги не учитывают потенциал разгона, а за него данный продукт серии Aorus можно только похвалить: исследования показали, что при подъеме напряжения вполне достижимы частоты работы ядра 1800—2150 МГц, при этом ускоритель демонстрирует прирост производительности в среднем на 14% относительно референс-карты. А это уже очень серьезно, так как производительность приближается к GTX 1070 — с понятными последствиями для всех конкурентов. Впрочем, ручной разгон интересен лишь очень малому проценту покупателей. Основной же их массе придется по душе 4-летняя гарантия на ускоритель: для ее активации требуется зарегистрировать купленную видеокарту на сайте Gigabyte.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за июнь 2017 года)



награду получила карта: Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17) GTX 980 — 29000 руб. (на 22.06.17) GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17) RX 480 8 ГБ — 37000 руб. (на 22.06.17) GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17) R9 390 8 ГБ — 34000 руб. (на 22.06.17) GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17) R9 390X 8 ГБ — 42000 руб. (на 22.06.17) GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17) RX 580 8 ГБ — 39000 руб. (на 22.06.17) Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ) — T-14206402 GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)

Gigabyte Russia

и лично Ольгу Веко

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту