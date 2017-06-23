Видеоускоритель Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5
Сведения о производителе: Компания Gigabyte Technology (торговая марка Gigabyte) основана в 1986 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. Изначально создавалась как группа разработчиков и исследователей. В 2004 году на базе компании был образован холдинг Gigabyte, в который вошли Gigabyte Technology (разработка и производство видеокарт и материнских плат для ПК); Gigabyte Communications (производство коммуникаторов и смартфонов под маркой GSmart (с 2006 г.)); Gigazone International (корпуса, блоки питания и системы охлаждения для ПК, мониторы (торговая марка Envision)); G-Style Co (производство ноутбуков и планшетных ПК). В 2016 году компания Gigabyte образовала новый бренд Aorus, под которым теперь выпускаются практически все видеоускорители 3D-графики. Производство на Тайване и в Китае.
Устройство(а)
|Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5 (GV-N1060AORUS X-6GD, P/N 4 719331 301545)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1060 (GP106)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1645—2025 (OC Mode)
1620—2000 (Gaming Mode)
|1507—1860
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|2250 (9000)
|2000 (8000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|192
|Число вычислительных блоков в GPU
|10
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|1280
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|80
|Число блоков растеризации (ROP)
|48
|Размеры, мм
|280×120×60
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|117
|117
|В режиме 2D, Вт
|27
|28
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|20,0
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|20,0
|В режиме максимального 3D, дБА
|25,7
|26,5
|Выходные гнезда
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|Нет
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|1
|Нет
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|Dual-Link DVI
|2560×1600
|Single-Link DVI
|1920×1200
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 6 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 6 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Samsung (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2250 (9000) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5
|Nvidia GeForce GTX 1060
|Вид сзади
|Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5
|Nvidia GeForce GTX 1060
Печатная плата значительно переделана и отличается от эталонного дизайна.
Система питания имеет 7 фаз (6 для GPU и 1 для памяти), что дает возможность регулировать вольтажи с очень малым шагом для достижения максимального разгона при сохранении стабильной работоспособности и защите элементов от перегорания. Преобразователь питания управляется цифровым контроллером uP9511P производства uPI Semiconductor. Ускоритель поддерживает функцию мониторинга, за которую отвечает контроллер Holtek HT32F52241 на базе микроконтроллера ARM Cortex -M0+. Стоит упомянуть и технологию производства PCB — Ultra Durable, которая подразумевает двойные медные слои в текстолите и набор высококачественных дросселей и твердотельных конденсаторов. Все это снижает нагрев карты, а также может повысить шанс отсутствия свиста катушек при работе ускорителя.
У ускорителя заметно (на 10%) повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 8%-9% в зависимости от разрешения и режима работы.
Основной набор видеовыходов здесь стандартен, однако в хвостовой части карты можно увидеть 2 дополнительных выхода HDMI. К ним подключаются кабели устройств VR (виртуальной реальности), поэтому данный ускоритель полностью готов для работы совместно с очками VR (а его производительность вполне достаточна для такой работы).
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь:
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 38 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы так и не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 63 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1316 оборотов в минуту, шум вырастал до 25,7 дБА, так что данную СО можно считать тихой (шум минимальный).
Термоснимок
Максимальный нагрев 64 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Зафиксированная на фотографии температура меньше, так как снято с большего расстояния.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс сертификат на 4-летнюю гарантию.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;
- драйверы Nvidia версии 381.89;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1060 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|06
|Aorus GeForce GTX 1060 (6 ГБ), 1645—2025/9000
|2900
|1568
|18 500
|07
|RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000
|2800
|1474
|19 000
|08
|R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000
|2680
|1072
|25 000
|09
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|2670
|1302
|20 500
|10
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|2670
|1580
|16 900
|11
|RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000
|2560
|1463
|17 500
|12
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|2390
|1406
|17 000
|13
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|2270
|1297
|17 500
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышенные частоты работы увеличили производительность ускорителя Gigabyte в среднем на 9%, и он занял первое место в группе.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|02
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|1580
|2670
|16 900
|03
|Aorus GeForce GTX 1060 (6 ГБ), 1645—2025/9000
|1568
|2900
|18 500
|06
|RX 580 8 ГБ, 1257—1411/8000
|1474
|2800
|19 000
|07
|RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000
|1463
|2560
|17 500
|11
|R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000
|1406
|2390
|17 000
|14
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|1302
|2670
|20 500
|15
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|1297
|2270
|17 500
|24
|R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000
|1072
|2680
|25 000
Комментарий к Рейтингам полезности
У ускорителя повышенные частоты работы ядра (они, кстати, подняты не так сильно, как у предыдущего варианта Gigabyte — Xtreme Gaming), но повышенные частоты работы памяти (с 2000 до 2250 МГц) оправдали себя лишь в высоких разрешениях. При этом на момент написания материала стоимость рассматриваемой карты была явно завышена относительно среднестатистического GTX 1060 6 ГБ, потому ей пришлось удовольствоваться вторым местом в этом рейтинге в своей группе. Впрочем, на момент публикации материала сложилась столь специфическая ситуация с доступностью и ценами ускорителей хотя бы среднего уровня, что наши рассуждения и рейтинг полезности смело можно откладывать в ящик до лучших времен.
Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ) — прекрасный вариант очень популярного ускорителя среднебюджетного сегмента,
демонстрирующий производительность в среднем на 9% выше, чем референсный GTX 1060 6 ГБ. Карта имеет тихую систему охлаждения,
подсветку на кулере, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный ускоритель
полностью готов для работы совместно с устройствами VR. Наши рейтинги не учитывают потенциал разгона, а за него данный продукт серии Aorus можно только похвалить:
исследования показали, что при подъеме напряжения вполне достижимы частоты работы ядра 1800—2150 МГц, при этом ускоритель демонстрирует прирост производительности
в среднем на 14% относительно референс-карты. А это уже очень серьезно, так как производительность приближается к GTX 1070 — с понятными последствиями для всех конкурентов.
Впрочем, ручной разгон интересен лишь очень малому проценту покупателей. Основной же их массе придется по душе 4-летняя гарантия на ускоритель: для ее активации требуется
зарегистрировать купленную видеокарту на сайте Gigabyte.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps 6 ГБ 192-битной GDDR5
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
|GTX 980 — 29000 руб. (на 22.06.17)
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
|RX 480 8 ГБ — 37000 руб. (на 22.06.17)
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
|R9 390 8 ГБ — 34000 руб. (на 22.06.17)
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
|R9 390X 8 ГБ — 42000 руб. (на 22.06.17)
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
|RX 580 8 ГБ — 39000 руб. (на 22.06.17)
|Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps (6 ГБ) — T-14206402
|GTX 1060 6 ГБ — 29500 руб. (на 22.06.17)
и лично Ольгу Веко
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|