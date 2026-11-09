AMD признала существование проблемы в графическом драйвере. Процесс atieclxx.exe записывает мусорные данные на накопитель

Компания обещает всё исправить

Компания AMD признала наличие в её графических драйверах проблемы, из-за которой на SSD могут непрерывно записываться большие объёмы мусорных данных.

Проблема связана с модулем AMD External Events Client Module (atieclxx.exe). Это процесс, связанный со службой AMD External Events Utility, которая обрабатывает функции, связанные с дисплеем, включая обнаружение монитора и горячие клавиши программного обеспечения Radeon.

Пользователи, которые ранее обращали внимание на проблему, говорят о том, что процесс может непрерывно записывать на накопитель данные со скоростью от 0,3 МБ/с до немалых 1,5 МБ/с, а в некоторых случаях даже до 5 МБ/с. В моменте это небольшие скорости, но если запись идёт длительными отрезками времени каждый день, в итоге мусором могут быть забиты десятки или даже сотни гигабайт на накопителе. Кроме того, это лишняя нагрузка на SSD.

AMD признала существование проблемы в графическом драйвере. Процесс atieclxx.exe записывает мусорные данные на накопитель
Источник изображения: Videocardz

AMD предполагает, что проблема проявляется из-за взаимодействия между AMD External Events Utility и драйвером фильтра PCIe. Компания пообещала решить проблему в ближайшее время, выпустив обновление графического драйвера.

Программное обеспечениеAMDИсточники:Reddit

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