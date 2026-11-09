DLSS 5 на видеокартах Radeon теперь работает ещё лучше. Мод AMDLSS5 2.0 работает на 64% быстрее других решений

Поддержка игр пока невелика

На рынке появилась ещё одна разработка, позволяющая запускать DLSS 5 на видеокартах AMD. По заявлению создателя мода AMDLSS5, его решение обеспечивает преимущество перед другими на 64%, правда, прямых сравнений почти нет.

Новая версия AMDLSS5 2.0 стала быстрее предыдущей примерно на 11%. Если говорить о прямом сравнении с другими модами, автор приводит такой пример: в Resident Evil Requiem с его модом Radeon RX 9070 XT выдаёт 101,2 к/с, а с неким другим результат составляет лишь 61,6 к/с.

DLSS 5 на видеокартах Radeon теперь работает ещё лучше. Мод AMDLSS5 2.0 работает на 64% быстрее других решений
Источник изображения: Videocardz

Модификация официально ориентирована на видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Автор ожидает, что она будет работать и с серией RX 9060, но нужно понимать, что эти карты заметно слабее. Также есть экспериментальная поддержка RX 7000.

Список поддерживаемых игр пока невелик: PRAGMATA, Nioh 3 и Grand Theft Auto V Enhanced, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 и Monster Hunter Wilds.

ВидеокартыAMDИсточники:GitHub

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Sony неожиданно наделила новую версию PlayStation Portal накопителем, но не объяснила, зачем он нуженСледующая публикация: Жидкостная система охлаждения для ноутбука с RTX 5060. Coloful выпустила Star Wind S1 для мобильного ПК Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026
Главное
Все новости
4 минуты назадЖидкостная система охлаждения для ноутбука с RTX 5060. Coloful выпустила Star Wind S1 для мобильного ПК Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026
25 минут назадSony неожиданно наделила новую версию PlayStation Portal накопителем, но не объяснила, зачем он нужен
19:105Индия намерена создать собственный GPU за 2 года и бросить вызов зависимости от зарубежных чипов
18:48ИИ научился самостоятельно создавать научные модели: Anthropic показала, как это работает
18:37Mitsubishi Electric научилась подавлять искажения сигнала в GaN-транзисторах
17:20До 80 часов без подзарядки: Bloody выпустила три беспроводные игровые гарнитуры
16:575Хакеры получили доступ к аккаунтам владельцев двух автобрендов и смогли удалённо открывать машины и запускать двигатели
16:499Apple превратит Siri в ИИ-агента
16:394Tesla вернёт деньги многим покупателям Cybertruck: заказов оказалось больше, чем машин успеют выпустить
16:29Claude Code помог опубликовать тысячи паролей и ключей доступа на GitHub. Часть утечек не обнаруживают даже специализированные сканеры безопасности
15:1712Акции Nvidia просели на 5% из-за шпионского скандала вокруг Дженсена Хуанга
15:066ИИ-ускоритель от DeepX обещает запускать модели на 100 млрд параметров при энергопотреблении 5 Вт
14:276Anthropic закупит генераторы на 3,4 млрд долларов для дата-центров
GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили14:2511GTA VI уже можно скачать — для этого нужно освободить 212 ГБ. Предварительная загрузка долгожданного хита началась с Новой Зеландии, музыку из меню уже слили Релиз игры ожидается 19 ноября
14:116В России запустят полный цикл сборки батарей для гибрида Evolute i-Space
13:505Baikal-S подстраховал суперкомпьютер МГУ: создана отечественная система хранения данных
Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет13:2710Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году вошла в семёрку крупнейших за 48 лет В 2026 году её расширению способствовал необычно мощный полярный вихрь, однако по глубине разрушения озона она пока чт оуступает нескольким предыдущим рекордным годам
13:274Назван лучший оператор мобильного интернета в бизнес-центрах Москвы
13:202Nvidia направит инвестиции в четыре южнокорейских технологические компании
13:157T2 удвоит всё: гигабайты, минуты и SMS на срок до полугода
13:14Инвесторы удвоили ставку на Thinking Machines Lab: раунд в $5 млрд оценил стартап в $40 млрд
13:03142,2 млн рублей за тот самый Coolray, но с 6-ступенчатым «автоматом»: в России стартовали продажи обновленного белорусского Belgee X50
13:03Юбилейный рубеж взят: Tenet продал 150-тысячный автомобиль в России
13:001«ГигаЧат» без пульта: Сбер выпустил новую серию умных телевизоров с QLED-экранами
Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium12:5016Бесплатный Galaxy AI заканчивается? Samsung может попросить $50 за полный доступ к ИИ-функциям на смартфонах Galaxy — компания готовит тариф Galaxy AI Premium $5 долларов в месяц или $48 долларов в год
12:436Google отключила от Android Auto миллионы старых смартфонов: Android 9 и 10 больше не поддерживаются
12:333Для полётов в дальний космос: Россия разрабатывает технологии биорегенеративных систем
12:30От парковок до кибербезопасности: в Москве подвели итоги «Ночи кода»
12:134От «Бургер Кинга» до «Нефтьмагистрали»: Яндекс разрешил тратить баллы «Плюса» в магазинах и ресторанах
12:13Samsung выпустила глобальную One UI 9 для трёхлетнего Galaxy A34
12:09Каждый четвёртый новый роутер в Китае — от Huawei, Xiaomi попала в топ-3
12:024Собственный космодром, свои ракеты и спутники. Масштабные планы озвучены на Тайване