DLSS 5 на видеокартах Radeon теперь работает ещё лучше. Мод AMDLSS5 2.0 работает на 64% быстрее других решений
Поддержка игр пока невелика
На рынке появилась ещё одна разработка, позволяющая запускать DLSS 5 на видеокартах AMD. По заявлению создателя мода AMDLSS5, его решение обеспечивает преимущество перед другими на 64%, правда, прямых сравнений почти нет.
Новая версия AMDLSS5 2.0 стала быстрее предыдущей примерно на 11%. Если говорить о прямом сравнении с другими модами, автор приводит такой пример: в Resident Evil Requiem с его модом Radeon RX 9070 XT выдаёт 101,2 к/с, а с неким другим результат составляет лишь 61,6 к/с.
Модификация официально ориентирована на видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Автор ожидает, что она будет работать и с серией RX 9060, но нужно понимать, что эти карты заметно слабее. Также есть экспериментальная поддержка RX 7000.
Список поддерживаемых игр пока невелик: PRAGMATA, Nioh 3 и Grand Theft Auto V Enhanced, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 и Monster Hunter Wilds.