Microsoft рассматривает возможность обучать ИИ на простаивающих видеокартах обычных пользователей и готова за это платить

Компания Microsoft рассматривает возможность задействовать простаивающие мощности видеокарт обычных пользователей для обучения ИИ.

В патенте под названием «Попутное микрообучение на периферийных устройствах с использованием свободной мощности GPU», поданном компанией в прошлом году, описывается система, подобная распределённым вычислениям.

Система автоматически определяет моменты простоя видеокарт пользователей программы, разбивает крупные задачи по обучению ИИ на мелкие фрагменты и распределяет их по периферийным устройствам. При этом за использование видеокарт Microsoft готова платить, но тут подробностей нет, потому как это лишь патент.

Говорить о каких-то конкретных суммах сейчас, конечно, не имеет смысла. Но, как и в случае с майнингом в прошлом, вся эта затея для пользователей имеет смысл лишь в том случае, если выплаты существенно превосходят повышенные затраты на электроэнергию. Не будем забывать, что даже GPU среднего класса потребляют 200-300 Вт.