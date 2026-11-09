Не так уж и дорого по нынешним меркам

APU с мощнейшим iGPU, 48 ГБ ОЗУ и всего за 1560 долларов. Minisforum выпустила в продажу мини-ПК T5 Max-38 ⁠ 1

Компания Minisforum пополнила свой ассортимент мини-ПК T5 Max-388, который опирается на Ryzen AI Max, но не относится к топовым моделям этого класса.

В основе новинки лежит APU Ryzen AI Max+ 388, который предлагает топовый iGPU Radeon 8060S, но только восемь ядер CPU. Оперативной памяти тут «лишь» 48 ГБ. Это очень много для обычного ПК, но у подобных систем, ориентированных на ИИ, обычно 128 либо 192 ГБ.

Зато цена такого решения составляет 1560 долларов, что сопоставимо с ценами подобных систем на Ryzen AI Max+ 395 до кризиса памяти.

Также тут сэкономили на самой памяти. Изначально Minisforum представила этот мини-ПК с LPDDR5X-8000, но теперь в спецификациях указана LPDDR5-6400. Напомним, скорость памяти важна для производительности iGPU.

Из остального можно выделить SSD объёмом 1 ТБ, наличие места для второго накопителя, Wi-Fi 7, USB4 и встроенный блок питания мощностью 350 Вт.