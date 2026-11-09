Sony неожиданно наделила новую версию PlayStation Portal накопителем, но не объяснила, зачем он нужен

Для неких будущих функций

Компания Sony без лишнего шума выпустила на рынок новую портативную игровую консоль PlayStation Portal Player Midnight Black, которая отличается от всех предыдущих версий. И нет, не цветом.

Новая версия имеет внутреннюю память, которая будет доступна для неких будущих функций. Напомним, речь о консоли для облачного гейминга или стриминга с PS5, так что память, доступная пользователю, ей не требуется.

Sony неожиданно наделила новую версию PlayStation Portal накопителем, но не объяснила, зачем он нужен
Источник изображения: Sony

Какие именно будущие функции будут нуждаться в памяти, Sony при этом пока не раскрывает. Также пока неясно, о каком объёме памяти идёт речь.

Конкретно эта PlayStation Portal Player Midnight Black доступна только для японского рынка и японской учётной записи, но можно предположить, что память появится и у глобальной Portal.

Консоли и игрыSonyPlayStationPlayStationИсточники:Sony

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